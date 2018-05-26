До 28 мая для ремонтных работ закрыт участок Филёвской линии от станции «Киевская» до «Кунцевской»

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 10:41

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26 и 27 мая приостановлено движение поездов на участке Филёвской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Временные ограничения необходимы для ремонта путей в рамках реконструкции наземного участка. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 28 мая, в 5:30 утра. Закрыты на вход и выход станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк», «Пионерская». Со станции «Кунцевская» пассажиры могут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с «Киевской» — по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филёвской линии до «Международной» или «Александровского сада». Филёвская линия — одна из старейших в Московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты порядка 60 лет назад и нуждались в ремонте. Службам метрополитена необходимо обновить пути на закрытом участке. Сделать это без временной приостановки движения поездов невозможно. Чтобы свести к минимуму неудобства пассажиров, для ремонта специально выбрали выходные, потому что в эти дни станциями наземного участка Филёвской линии пользуются в полтора раза меньше пассажиров, чем в будни. На временно закрытых станциях, а также на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» работают инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогают пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях метро «Киевская» и «Кунцевская» дежурят сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене. ГУП «Мосгортранс» организовал два специальных бесплатных маршрута КМ1 и КМ2. На линию выпустили около 60 современных низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости. Автобус КМ1 следует от станции «Киевская» до «Кунцевской» – они следуют с промежуточными остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». КМ2 следует между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные автобусы работают с 5:00 до 2:00. Интервал движения составляет около двух минут.