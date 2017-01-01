Работа компенсационных автобусов до закрытых станций метро Филёвской линии на площади Киевского вокзала

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 10:42

73

73 0

В субботу и воскресенье, 26 и 27 мая, закрыты на вход и выход станции Филёвской линии: «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская». В районе временно закрытых станций организовано два специальных бесплатных маршрута: КМ1 и КМ2. На линии выпустили около 60 современных низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости. Автобусы КМ1 следуют от станции метро «Киевская» до «Кунцевской» с промежуточными остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 обеспечивает связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные маршруты работают с 5:00 утра до 2:00 ночи. Интервал движения составляет около 2 минут. Подробную информацию пассажиры могут найти на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах. Кроме того, у временно закрытых станций метро дежурят около 100 человек линейного и диспетчерского персонала Мосгортранса, которые помогают пассажирам сориентироваться и найти место посадки к бесплатным автобусам.