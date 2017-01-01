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На Каширском шоссе столкнулись четыре автомобиля

Автор:
facebook1313613955405660
Дата публикации:
12:44
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На Каширском шоссе столкнулись четыре машины. Движение оказалось сильно затруднено.

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Комментарии (0)

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