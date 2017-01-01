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На День рождения проекта «Активный гражданин» пришло около тысячи человек

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
17:29
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Москвичи и гости столицы собрались в парке им. Горького для того, чтобы отметить День рождения проекта «Активный гражданин». Гостей встречают артисты цирка с музыкой и песнями. На празднике можно поучаствовать в квестах, развлекательных программах, а также в викторинах и танцах. На разных площадках выступают звёзды российской эстрады. Каждый участвующих в конкурсах получит поощрительный приз от проекта «Активный гражданин».

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