"Белоух и все, все, все" - премьера театральной студии "Тeatroom" состоялась в Тихвине

Автор: Leobr Дата публикации: 19:19

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"Белоух и все, все, все" - премьера театральной студии "Тeatroom" в Тихвине. Постановка тихвинского режиссера Лианы Исаковой по сказке Е. Шварца "Красная Шапочка", музыка Виктор Тауткус. А играли на настоящей сцене Тихвинского районного Дома культуры юные участники театральной студии "Teatroom" при БСЦ "Тэффи" 26 мая 2018 года. Предлагаю видео окончания спектакля и поздравления от благодарных зрителей (они же и родители :) ).