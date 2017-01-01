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Четвертый день рождения отмечает проект "Активный гражданин" в парке Горького

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:16
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В парке Горького проходит празднование 4-го дня рождения московского проекта "Активный гражданин". Дети и взрослые могут найти для себя любимое занятие. На Пушкинской набережной развернулся целый город гражданской активности. А можно пойти на стене пожеланий оставить свой "вклад". Горожане и гости столицы с удовольствием фотографируются с ходулянтами, участвуют в мастер- классах, катаются на оригинальных велосипедах и танцуют под музыку.

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