Четвертый день рождения отмечает проект "Активный гражданин" в парке Горького

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:16

26

26 0

В парке Горького проходит празднование 4-го дня рождения московского проекта "Активный гражданин". Дети и взрослые могут найти для себя любимое занятие. На Пушкинской набережной развернулся целый город гражданской активности. А можно пойти на стене пожеланий оставить свой "вклад". Горожане и гости столицы с удовольствием фотографируются с ходулянтами, участвуют в мастер- классах, катаются на оригинальных велосипедах и танцуют под музыку.