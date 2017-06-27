s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Красивые пионы распустились в парке Горького

Красивые пионы распустились в парке Горького

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:16
  • 20
  • 0

В парке Горького распустились красивые пионы. Горожане и гости столицы с удовольствием любуются цветами и фотографируют их.

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

62 0
20:14 | tim777
Последствия ДТП с участием мотоциклиста на Пречистенской набережной
46 0
24.05 14:23 | Alexhandr
Сильный ветер обрушился на Тюмень
294 2
27.06.2017 20:14 | grinpavel2033
Выставку "Месяц пионов и ирисов" продлили для посетителей Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород"