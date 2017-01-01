Театрализованный забег «Москва 2048» прошел в парке «Сокольники»

Автор: Uwis Дата публикации: 19:35

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Забег «Москва 2048» прошел в формате «зомби-ран». Это популярное во всем мире развлечение, в котором участники бегут по пересеченной местности, а в это время их преследуют бегуны в костюмах зомби и других монстров. Правила забега очень просты: каждый участник получит пояс с лентами, которые нужно донести до финиша. Задача монстров — сорвать с участников как можно больше лент. Среди монстров будет несколько профессиональных легкоатлетов, в том числе члены московских беговых клубов. Убежать от этих ребят на длинной дистанции будет достаточно сложно, поэтому, кроме скорости, понадобятся ловкость и смекалка. Не получится убежать от монстров — можно попробовать их перехитрить. Участники забега, которые финишировали первыми и сохранили максимальное количество ленточек, получили призы от партнеров мероприятия. Было весело, задорно и забавно. Никакого физического контакта с монстрами. Самое важное в таком мероприятии получить удовольствие и активно провести время с друзьями на свежем воздухе.