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Последствия ДТП с участием мотоциклиста на Пречистенской набережной

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:14
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26 мая во второй половине дня в центре Москвы произошло ДТП с участием мотоциклиста. На Пречистенской набережной столкнулись мотоциклист и а/м "Фольксваген Туарег". Предварительно байкер двигался по Пречистенской набережной в направлении Крымского моста. В районе дома №7 стал совершать поворот в Коробейников переулок водитель а/м "Фольксваген". Мотоциклист не успел ни сманеврировать, ни затормозить и столкнулся с автомобилем по касательной, после чего мотоцикл отбросило правее на тротуар по ходу движения. В результате ДТП по счастливой случайности никто не пострадал. На место аварии прибыл инспектор ГИБДД и сотрудники "Дорожного патруля". Причины и степень виновности участников аварии определит группа разбора.

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