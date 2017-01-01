Отдых горожан на столичных набережных
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 26.05 22:46
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Горожане в столице всё активнее проводят выходные на городских улицах. Помимо отдыха в парках и скверах, где порой концентрация отдыхающих достигает предела, можно встретить немало и любителей активного отдыха и в других благоустроенных городских пространствах. Так, большой популярностью пользуются обновленные по программе "Моя улица", столичные набережные. Горожане гуляют по набережным, фотографируют достопримечательности Москвы, также катаются на велосипедах, самокатах и роликах, совершают водные прогулки на речном транспорте. Погода в эти дни благоприятно влияет к активному досугу москвичей на открытом воздухе.
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