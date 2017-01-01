Жители посёлка Первомайский Тамбовской области задыхаются из-за горящей рядом мусорной свалки

Автор: roman6868 Дата публикации: 26.05 22:16

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Жители посёлка Первомайский Тамбовской области задыхаются из-за горящей рядом мусорной свалки. Из года в год с наступлением весны начинает гореть районная свалка. Едкий дым распространяется на несколько километров, а ближайшие жилые дома, детский сад находятся в районе 300 метров от очагов возгорания. Когда ветер дует в другую сторону, то можно открыть окно, а если не закрыть на ночь - рискуем утром не проснуться. Проснёшься от удушья, а за окном туман из едкого дыма, в подъезде запах сильной гари.