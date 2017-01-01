s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Жители посёлка Первомайский Тамбовской области задыхаются из-за горящей рядом мусорной свалки

Жители посёлка Первомайский Тамбовской области задыхаются из-за горящей рядом мусорной свалки

Автор:
roman6868
Дата публикации:
26.05 22:16
  • 28
  • 0

Жители посёлка Первомайский Тамбовской области задыхаются из-за горящей рядом мусорной свалки. Из года в год с наступлением весны начинает гореть районная свалка. Едкий дым распространяется на несколько километров, а ближайшие жилые дома, детский сад находятся в районе 300 метров от очагов возгорания. Когда ветер дует в другую сторону, то можно открыть окно, а если не закрыть на ночь - рискуем утром не проснуться. Проснёшься от удушья, а за окном туман из едкого дыма, в подъезде запах сильной гари.

  • 28
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

78 0
25.05 20:56 | RatDezer
Автобус сгорел на КАД в Санкт-Петербурге
54 0
26.05 00:30 | LaimeLaim
Мусор "украшает" акваторию Москвы-реки в районе Воробьёвской набережной
82 0
02.05 20:29 | Vladimir Dubrovsky
Температурный рекорд установлен в Тамбове
162 2
03.04 14:23 | kineshmakoshelev
Трюк на мотопараплане совершил житель Ивановской области
185 1
15.05 16:22 | oxygen805
Стихийная свалка растёт возле детского сада в Саратове