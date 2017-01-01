Грузовик с газовыми баллонами перевернулся в ДТП на Киевском шоссе

Автор: Разведчик Дата публикации: 11:31

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Столкнулись грузовик "Фотон", груженый газовыми баллонами, "Митсубиси", "Дэу" и "МАН". Все автомобили двигались попутно в сторону Москвы. "Дэу" буксировал "Митсубиси". Внезапно в "Митсубиси" врезался "Фотон", который двигался на очень большой скорости. От удара "Митсубиси" проехал вперед и врезался в буксирующий "Дэу". Затем произошло опрокидывание на правый бок грузового автомобиля "Фотон", после чего перевернувшийся "Фотон" задел "МАН" . В результате ДТП травмы получил пассажир "Митсубиси". Взрыва и пожара после падения на дорогу газовых баллонов не последовало. На месте работали пожарные, спасатели, медики и наряды ДПС. Движение в Москву оказалось серьезно затруднено.