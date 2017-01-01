Православный праздник Святая Троица проходит в храмах Москвы
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 13:43
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- 12
27 мая верующие отмечают православный праздник Святая Троица. В этот день горожане приходят в храмы Москвы.
- 12
27 мая верующие отмечают православный праздник Святая Троица. В этот день горожане приходят в храмы Москвы.
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