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Православный праздник Святая Троица проходит в храмах Москвы

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
13:43
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27 мая верующие отмечают православный праздник Святая Троица. В этот день горожане приходят в храмы Москвы.

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