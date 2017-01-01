Ретро-авто фест "50 лет ралли Лондон-Сидней"

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 17:48

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27 мая на площади возле МЦК "Бульвар Рокоссовского" состоялся ретро-авто фест "50 лет ралли Лондон-Сидней". В далеком 1968 году стартовал первый в своем роде ралли-марафон — "Лондон-Сидней"! На старт в Лондоне вышли 12 заводских команд со всего мира: 98 экипажей, среди которых были "Ford", "Mercedes", "Porsche", "Volvo" - с самыми именитыми гонщиками за рулем. Среди них были четыре автомобиля "Москвич-412" с заводской командой гонщиков. Им предстояло пройти дорогами 11 стран Европы, Азии и Австралии – 16000 километров, из них 6000 километров через весь континент Австралии, всего за 10 дней. На финиш в Сидней добрался всего 51 автомобиль, в числе которых были все четыре Москвича. 27 мая Автомобильный Клуб "Москвич" вместе с автомобильным ретро-сообществом Москвы празднует 50-летие этого знаменательного события.