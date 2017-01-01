Детский общественный огород начал свою работу в парке Горького

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:57

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В Зелёной школе в ЦПКиО им.Горького открылся детский общественный огород. Любой желающий может арендовать грядку, заключив с парком договор. В стоимость аренды включены бесплатные лекции по садоводству. Юному огороднику выдадут инвентарь и семена, именную табличку. Работники же парка будут ежедневно смотреть и поливать огород. Посадить можно на выбор можно клубнику, морковь, кабачок, репу, баклажан и многое другое. Сегодня стать первыми владельцами мини-огорода пожелали много детишек со своими родителями, они дружно выкапывали ямки под посадку, выбирали что хотят вырастить и с интересом высаживали свои растения. Работники Зелёной школы консультировали малышей и помогали им правильно высадить рассаду. В тёплой и веселой атмосфере было высажено множество овощей.