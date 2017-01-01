На северо-востоке столицы в день празднования Святой Троицы прошёл Крестный ход

20

20 0

27 мая в день празднования Святой Троицы в Северо-Восточном Московском викариатстве состоялся традиционный крестный ход. В 15:00 Крестный ход начал движение с двух точек сбора по направлению к храму Живоначальной Троицы Патриаршего Подворья в Усадьбе Свиблово (адрес: Лазоревый проезд, д. 15 стр. 3). Первая группа шла от Храма Ризоположения в Леонове до Храма Живоначальной Троицы Патриаршего Подворья в Усадьбе Свиблово от улицы Докукина, д.15, с.1, далее через территорию «Парка будущего» Ботанического сада, огибая справа павильон станции метро «Ботанический сад», с выходом на ул. Вильгельма Пика, пересекая проезд Серебрякова, вдоль 1-го Ботанического проезда с поворотом в районе д.10 по Лазоревому проезду. Вторая группа шла от Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведково до Храма Живоначальной Троицы Патриаршего Подворья в Усадьбе Свиблово от улицы Заповедной, д.52А в сторону Медведковского кладбища, пересекая реку Яузу, далее вдоль русла реки по территории парковой зоны, огибая Свибловские пруды слева с выходом к усадьбе «Свиблово» на Лазоревый проезд, д.15, с.3. По окончании Крестного хода, на площади перед входом в Троицкий храм Усадьбы Свиблово, был совершён Праздничный молебен, который возглавил Управляющий Северо-Восточным Московским викариатством Преосвященнейший ИОАНН, епископ Домодедовский.