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Большой велопарад прошел в Санкт-Петербурге

Автор:
paula_m
Дата публикации:
19:08
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27 мая в День основания Санкт-Петербурга Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга проводит традиционный ежегодный Большой Велопарад – 2018. Мероприятие организовано в рамках единого дня велопарадов в Российской Федерации и ежегодно проходит в поддержку велодвижения каждое последнее воскресенье мая по всей стране. Старт был дан в 11:00 от БКЗ "Октябрьский". Протяженность 16км. Трасса прошла по знаменательным, и живописном улицам Санкт-Петербурга. Финиш в парке 300 летия Петербурга.

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