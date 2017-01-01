Во дворе жилого дома на Ярославском шоссе сбили велосипедиста
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 20:28
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- 51
Во дворе жилого дома на Ярославском шоссе, д. 6 сбили велосипедиста. Пострадавшего велосипедиста госпитализировали.
- 51
Во дворе жилого дома на Ярославском шоссе, д. 6 сбили велосипедиста. Пострадавшего велосипедиста госпитализировали.
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