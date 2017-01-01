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Во дворе жилого дома на Ярославском шоссе сбили велосипедиста

Автор:
Sargo
Дата публикации:
20:28
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Во дворе жилого дома на Ярославском шоссе, д. 6 сбили велосипедиста. Пострадавшего велосипедиста госпитализировали.

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Комментарии (2)

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