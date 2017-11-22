s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Москве проходит Чемпионат мира по футболу среди артистов

В Москве проходит Чемпионат мира по футболу среди артистов

Автор:
Uwis
Дата публикации:
27.05 22:32
  • 25
  • 0

26 мая на «Сапсан Арене» в Москве состоялась торжественная церемония открытия VIII Чемпионата мира по футболу среди артистов, приводящегося в рамках футбольно-музыкального фестиваля «Арт-футбол»-2018. В этом году зрители смогут поддержать свои национальные команды на трибунах до 3 июня.

  • 25
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
27.05 23:48 | Uwis
Тысячи любителей мороженого целыми семьями побывали на 22-ом «Празднике мороженого» в Сокольниках
93 0
27.05 17:48 | alextsaryev99
Ретро-авто фест "50 лет ралли Лондон-Сидней"
80 0
22.11.2017 23:08 | Uwis
У стадиона "Локомотив" появится выдвижная крыша