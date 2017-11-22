В Москве проходит Чемпионат мира по футболу среди артистов
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 27.05 22:32
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26 мая на «Сапсан Арене» в Москве состоялась торжественная церемония открытия VIII Чемпионата мира по футболу среди артистов, приводящегося в рамках футбольно-музыкального фестиваля «Арт-футбол»-2018. В этом году зрители смогут поддержать свои национальные команды на трибунах до 3 июня.
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