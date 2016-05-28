Тысячи любителей мороженого целыми семьями побывали на 22-ом «Празднике мороженого» в Сокольниках

Автор: Uwis Дата публикации: 27.05 23:48

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На территории парка работали 150 точек продажи любимого всеми десерта. Производители приготовили для гостей праздника новинки и традиционные сорта: тысячи порций сливочного, молочного, фруктового, диабетического, эксклюзивного, йогуртного, кефирного, сметанного, творожного, веганского, вегетарианского и других видов мороженого в рожках, брикетах, любимых стаканчиках и разыграли 5 тонн мороженого среди гостей мероприятия. Обширной была и культурно-развлекательная программа.