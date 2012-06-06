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Луна и Юпитер сблизились 27 мая 2018 года

Автор:
Leobr
Дата публикации:
00:37
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Снято видеокамерой в городе Тихвин, Ленинградская область 23 ч.02 мин мск. Помогло снять начало белых ночей. И по совпадению именно в этот момент был замечен на небе третий обьект, перемещавшийся (в левой части кадра) на восток. Возможно космическая станция в лучах Солнца, потому что не было видно проблесковых огней и звука двигателей, характерных для самолетов. Так что видно было три "Луны".

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