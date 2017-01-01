Ночью на юго-западе столицы пошел дождь
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 00:39
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- 17
Ночью в столице пошёл дождь и стало свежо. Сейчас в столице около +16°С.
- 17
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59
26.05 19:16 | LaimeLaim
49
26.05 22:40 | LaimeLaim
Ночью в столице пошёл дождь и стало свежо. Сейчас в столице около +16°С.
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