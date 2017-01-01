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Ночью на юго-западе столицы пошел дождь

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:39
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Ночью в столице пошёл дождь и стало свежо. Сейчас в столице около +16°С.

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