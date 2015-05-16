27 мая 2018 года в Москве состоялся Зелёный марафон «Бегущие сердца»

Автор: Uwis Дата публикации: 01:38

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27 мая 2018 года в Москве состоялся Зелёный марафон «Бегущие сердца». Впервые старт был дан под кремлёвскими стенами — на Васильевском спуске. Зелёная волна марафонцев продолжила свой маршрут по набережным Москвы-реки. Участники выбирали из трёх вариантов дистанций: 4,2 км, 10 км или 21,1 км. Кроме того, 10-километровая дистанция была предусмотрена для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. По данным столичного МВД, забег собрал более 15 000 участников.