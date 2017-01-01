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В Якутии горит обогатительная фабрика "Алроса"

Автор:
vikingcrew
Дата публикации:
09:28
  • 48
  • 1

ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!!

Серьёзный пожар произошёл в Якутии. По словам очевидцев, в понедельник утром в городе Удачный загорелась фабрика №12 Удачнинского горно-обогатительного комбината. На расстоянии километров виднеются клубы густого чёрного дыма, которые поднимаются над местом ЧП. Сообщается, что огнём была охвачена кровля здания на площади около 60 квадратных метров. Для борьбы с огнём на место прибыли сотрудники МЧС. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.
  • 48
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    09:32
    Уважаемый мобильный репортёр, уточните, пожалуйста, кто автор этих кадров? Вы?
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