Крыша загорелась на фабрике "Алроса" в Якутии
- Автор:
- prostak32214
- Дата публикации:
- 10:17
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- 22
Пожар произошёл на территории фабрики №12 Удачнинского горно-обогатительного комбината в Якутии. Очевидцы публикуют кадры с места ЧП. Возгорание началось в понедельник утром. Огнём была охвачена крыша одного из строений. Пламя бушевало на площади 60 квадратных метров. Для тушения пожара на место прибыли сотрудники МЧС. Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал.
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24.05 14:42 | Kolyma2018
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