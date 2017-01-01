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Крыша загорелась на фабрике "Алроса" в Якутии

Автор:
prostak32214
Дата публикации:
10:17
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ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!!

Пожар произошёл на территории фабрики №12 Удачнинского горно-обогатительного комбината в Якутии. Очевидцы публикуют кадры с места ЧП. Возгорание началось в понедельник утром. Огнём была охвачена крыша одного из строений. Пламя бушевало на площади 60 квадратных метров. Для тушения пожара на место прибыли сотрудники МЧС. Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал.
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