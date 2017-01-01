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Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 28 мая 2018 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
13:17
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28 мая на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы ВестиNET - Мобильный репортёр.

В программу, показанную в эфире 28 мая, вошли кадры о том, как прогулочное судно затонуло у берегов Великобритании, кадры о том, как автомобиль перевернулся в серьёзном ДТП и кадры о том, как мужчина спас ребёнка во Франции.

Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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