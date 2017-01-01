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Грузовики разрушили дорогу в Пензенской области

Автор:
artem_firsov
Дата публикации:
15:00
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Словно после бомбёжки: дорога в Пензенской области находится в удручающем состоянии. Местами асфальт сильно раскрошен, а образовавшиеся выбоины - заметно превышают нормы ГОСТа. По словам местных жителей, дорожное полотно разбили грузовики, которые перевозят глину. Трасса, ведущая к семи населенным пунктам Кузнецкого района области, попросту не выдерживает тяжести грузовиков. И, как видно на кадрах, разрушается.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Дорога, ведущая к семи населенным пунктам Кузнецкого района Пензенской области, оказалась в очень плачевном состоянии. В результате добычи глины грузовики, сильно перевешанные грузом, просто разбивают дорогу. Стоит отметить, что разбита только сторона, ведущая в сторону города - Кузнецка, так как туда они с грузом и едут. Ямы сильно превышают нормы ГОСТа, а ведь совсем недавно там проводился ямочный ремонт. Если пройдёт дождь - то и проехать нельзя будет.
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