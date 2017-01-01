Грузовики разрушили дорогу в Пензенской области
- Автор:
- artem_firsov
- Дата публикации:
- 15:00
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- 25
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Дорога, ведущая к семи населенным пунктам Кузнецкого района Пензенской области, оказалась в очень плачевном состоянии. В результате добычи глины грузовики, сильно перевешанные грузом, просто разбивают дорогу. Стоит отметить, что разбита только сторона, ведущая в сторону города - Кузнецка, так как туда они с грузом и едут. Ямы сильно превышают нормы ГОСТа, а ведь совсем недавно там проводился ямочный ремонт. Если пройдёт дождь - то и проехать нельзя будет.
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