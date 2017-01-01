День пограничника отмечают в Парке Горького

Автор: tim777 Дата публикации: 16:19

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В Парке Горького сегодня проходят праздничные гуляния в связи с Днём пограничника. Военнослужащие со своими семьями под аккомпанемент музыкальных инструментов отмечают свой профессиональный праздник. Собравшиеся поют песни, танцуют, делают памятные снимки и проводят досуг со своими боевыми товарищами. В Парке можно наблюдать флаги с традиционными лозунгом пограничников: "Граница на замке!". Гуляния будут проходить в течение всего дня.