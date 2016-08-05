Памятник Герою России Владимиру Елизарову открыли в Твери

Автор: elenacarmen710 Дата публикации: 18:47

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28 мая, в день 100-летия Пограничной службы России, в Твери открыли памятник Герою России Владимиру Елизарову и заложили капсулу с землей, привезенной с таджикско-афганской границы, с места последнего боя героя-пограничника. Владимир Елизаров родился и вырос в Калинине (ныне Тверь), учился в школе-интернате № 3, затем в профессиональном техническом училище № 6, работал на Вагоностроительном заводе. В 1991 году пошел в армию, служил инструктором службы собак на 12-й пограничной заставе на таджикско-афганской границе. На рассвете 13 июля 1993 года 14 групп боевиков напали на заставу одновременно с афганской и таджикской стороны. Бой был неравным: 250 моджахедов против 45 пограничников и 3 мотострелков. Дежурный отряд, в котором в тот день был сержант Елизаров, обнаружил скрытное приближение боевиков и поднял тревогу. Более двух часов Владимир вел неравный бой, сначала с группой из трех бойцов, а затем, после их гибели – один. Раненый, был окружен пятью моджахедами, вступил с ними в рукопашную схватку и погиб. Боевики настолько озверели от мужественного сопротивления Владимира Елизарова, что отрезали ему, уже мертвому, голову и бросили в вольер собакам. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Владимиру Елизарову присвоено звание Героя России (посмертно). В Твери в честь Героя названа улица, установлены мемориальные доски на улице Хромова, где жил Владимир, и в цехе Вагонзавода, где он работал, его имя в числе десятков других имен солдат и офицеров, погибших в локальных конфликтах, увековечено на мемориале Воинам-интернационалистам. И вот сегодня, в День пограничника, в городе появился памятник нашему земляку, Герою России Владимиру Федоровичу Елизарову.