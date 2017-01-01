Уничтожение парка в городе Старый Оскол Белгородской области

Автор: Citycantrop Дата публикации: 00:53

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15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208179

Белгородская область, Старый Оскол.Любой парк в большом городе и здесь - лакомый кусочек для бизнеса. И плевать, если целые десятилетия местные жители гуляли в нём, не опасаясь за безопасность детей. Мощные тополя, посаженные по периметру парка, позволяли людям расслабиться. Лотки с мороженым, газетный киоск, пешеходные дорожки с парадной стороны дома делали привлекательным это место для всех.Мешая лихачам свернуть в место скопления людей, деревья являлись для транспорта естественной преградой. Находящиеся поблизости Детская музыкальная школа, библиотека и больница определяли социальные приоритеты и право на отдых.И вот ситуация стала меняться: шашлычная или мини-бар, однажды разместившиеся на первом этаже жилого дома начали диктовать свои условия. И под маркой внутридворового благоустройства территории предприниматели стали выдвигать свои условия. Парковка для авто на месте парка с берёзками - такую картину обрисовали мне работники Старооскольского предприятия "Зеленстрой". Сначала люди с пилами срубили пару деревьев, мешающих обзору больших рекламных щитов на территории парка. На вопрос о том, для чего они это сделали, они пояснили: "вдоль всей территории парка скоро вообще появится просека с проездом и автопарковками". Правда на мою просьбу предъявить план спила деревьев, бригадир лесорубов не нашел что ответить. Всё это означает, что такого документа скорее всего нет. Обычным способом бизнес делает зачистку местности, представляя всё как факт отсутствия растительности и деревьев (лунный пейзаж) на определенной под последующее освоение территории.Таким образом, покою местных жителей в доме №25 в микрорайоне Жукова и беспечному отдыху горожан в данном мини-парке приходит конец. На моих глазах уничтожению подверглись 6 деревьев. После обращения к руководителю вырубки (пожелавшему остаться неизвестным) люди с бензопилами и топорами оклеили зону вырубки запретительной красно-белой лентой. Потом так же внезапно снялись и уехали. Под покровом ночи любители бани растащили берёзы на веники.40 лет назад, когда здесь только строились дома, люди рассчитывали на спокойствие от грузовиков. Очевидно, что сетевые магазины, недавно выкупившие площади первого этажа здания, грозят изменить представления о комфорте у обитателей данного района Старого Оскола. Спиливанию подлежат еще около 100 деревьев и кустарников. Будет значительно уменьшена или ликвидирована тротуарная зона. Под окнами жилого многоподъездного 9-этажного здания возникнут совсем другие пейзажи. К выбросам большого количества 30 промышленных предприятий добавятся и выхлопы автомобилей со "стихийно" возникающей парковки. Кроме того, дефицит парков - больная тема для Старого Оскола с момента освоения Курской магнитной аномалии.К сожалению, местные экологи сегодня вынуждены защищать интересы местной Городской администрации, представляя происходящее как "благоустройство внутридворовой территории" (при том, что двор дома №25 в м-не Жукова, как таковой, находится вообще с другой стороны здания!) и хозяйственную деятельность. Но в чьих интересах она ведётся?Россия, Белгородская область, Старый Оскол, улица XXV Съезда КПСС