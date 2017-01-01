День пограничника празднуют на Поклонной горе
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:13
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- 27
Погранвойска в этом году отмечают вековой юбилей. Немногочисленные группы пограничников отмечают свой праздник на Поклонной горе.
- 27
Погранвойска в этом году отмечают вековой юбилей. Немногочисленные группы пограничников отмечают свой праздник на Поклонной горе.
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