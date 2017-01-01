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Ураганный ветер обрушился на Якутию

Автор:
89679107060
Дата публикации:
18:50
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Ураганный ветер обрушился на Якутию. Очевидцам удалось заснять первые минуты начала непогоды.

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