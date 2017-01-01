Ураганный ветер обрушился на Якутию
- Автор:
- 89679107060
- Дата публикации:
- 18:50
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- 22
Ураганный ветер обрушился на Якутию. Очевидцам удалось заснять первые минуты начала непогоды.
- 22
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24.05 14:23 | Alexhandr
Ураганный ветер обрушился на Якутию. Очевидцам удалось заснять первые минуты начала непогоды.
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