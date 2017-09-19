s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  30 знаков последней мили вблизи стадионов и тренировочных баз установят в Москве к Чемпионату мира по футболу

30 знаков последней мили вблизи стадионов и тренировочных баз установят в Москве к Чемпионату мира по футболу

Автор:
Uwis
Дата публикации:
28.05 18:46
  • 21
  • 0

Знаки последней мили, в соответствии с рекомендациями ФИФА, начали устанавливать в районе двух километров от стадионов, тренировочных площадок и других объектов, задействованных в проведении чемпионата мира. Они оформлены в желтом цвете и указывают путь до мест расположения парковок и контрольно-пропускных пунктов. Такие знаки установят временно — на период проведения Чемпионата мира по футболу.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
00:13 | LaimeLaim
Полная Луна в ясном небе над Москвой
35 0
28.05 01:38 | Uwis
27 мая 2018 года в Москве состоялся Зелёный марафон «Бегущие сердца»
97 0
19.09.2017 15:44 | LaimeLaim
Предупреждающие таблички о запрете полётов дронов на Красной площади
2 0
25.05 12:19 | grinpavel2033
Пресс-подход представителей ЦОДД и пресс-службы префектуры ЦАО об изменении движения во время ЧМ 2018