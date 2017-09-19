30 знаков последней мили вблизи стадионов и тренировочных баз установят в Москве к Чемпионату мира по футболу

Автор: Uwis Дата публикации: 28.05 18:46

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Знаки последней мили, в соответствии с рекомендациями ФИФА, начали устанавливать в районе двух километров от стадионов, тренировочных площадок и других объектов, задействованных в проведении чемпионата мира. Они оформлены в желтом цвете и указывают путь до мест расположения парковок и контрольно-пропускных пунктов. Такие знаки установят временно — на период проведения Чемпионата мира по футболу.