5 автомобилей столкнулись на 31 км Новорижского шоссе

Автор: Разведчик Дата публикации: 21:04

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Столкнулись "Фольксваген", "Тойота", "Инфинити", "ГАЗель" и "Шевроле". Все автомобили двигались попутно в сторону области. Как сообщили в полиции, по предварительной информации, в районе 31-го километра трассы М9, перед съездом Нахабино, в "Фольксваген", который стал снижать скорость перед поворотом, врезался попутный автомобиль. Следом за этим "Фольксваген" развернуло, после чего в него врезались два автомобиля. Уходя от столкновения с аварийными автомобилями в аварию попали "Шевроле" и "ГАЗель". В результате ДТП серьезные травмы получил водитель "Фольксвагена". Мужчину извлекли из разбитого автомобиля и передали медикам. Позднее пострадавшего госпитализировали. ДТП серьезно осложнило движение по Новорижскому шоссе. Образовался затор длиной в 10 км. На месте работают сотрудники ДПС. Все обстоятельства ДТП выясняются.