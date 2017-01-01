s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Над Москвой прогремел салют в честь Дня Пограничника

Над Москвой прогремел салют в честь Дня Пограничника

Автор:
Sargo
Дата публикации:
22:20
  • 10
  • 0

Над Москвой прогремел салют в честь Дня Пограничника.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

32 0
21:40 | shkarenkov
Вышка сотовой связи загорелась в районе Ясенево в Москве
96 1
25.05 14:06 | Sargo
В московской школе №950 прозвенел последний звонок
52 0
10.05 20:12 | elenacarmen710
Праздничный салют 9 мая в Твери
37 0
17:12 | Uwis
Традиционные купания в центральном фонтане Парка Горького в День пограничника