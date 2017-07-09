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Полная Луна в ясном небе над Москвой

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:13
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В ясном ночном небе над Москвой видна полная Луна. 29 мая в 17:19 Луна достигнет пика своей полноты.

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