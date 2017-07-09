Полная Луна в ясном небе над Москвой
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 00:13
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- 8
В ясном ночном небе над Москвой видна полная Луна. 29 мая в 17:19 Луна достигнет пика своей полноты.
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19
28.05 22:34 | Sargo
108
09.07.2017 23:47 | tim777
В ясном ночном небе над Москвой видна полная Луна. 29 мая в 17:19 Луна достигнет пика своей полноты.
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