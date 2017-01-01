Красный пруд в посёлке Грибановский Воронежской области
- Автор:
- Kotmisha
- Дата публикации:
- 01:34
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В этом видео короткий обзор масштаба загрязнения и краски природы центрального черноземья. Действия руководства Грибановского сахарного завода раскритиковал губернатор Воронежской области ещё в 2015 году. Руководитель предприятия уверенно заявил, что только улучшает экологию. Проблем с экологией у предприятия нет. Видимо дальше будут улучшать ещё больше, ведь нет предела совершенству.
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