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Красный пруд в посёлке Грибановский Воронежской области

Автор:
Kotmisha
Дата публикации:
01:34
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В этом видео короткий обзор масштаба загрязнения и краски природы центрального черноземья. Действия руководства Грибановского сахарного завода раскритиковал губернатор Воронежской области ещё в 2015 году. Руководитель предприятия уверенно заявил, что только улучшает экологию. Проблем с экологией у предприятия нет. Видимо дальше будут улучшать ещё больше, ведь нет предела совершенству.

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