Один человек погиб в ДТП на Минском шоссе

Автор: Разведчик Дата публикации: 01:14

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Столкнулись "Фольксваген" и "Форд". "Фольксваген" двигался по Минскому шоссе в сторону Москвы. На 37 километре трассы у машины возникла техническая неисправность. Водитель остановил машину в среднем ряду, вышел и начал осматривать свой автомобиль. В следующее мгновение водитель другого легкового автомобиля, едва заметив аварийный автомобиль, резко вывернул руль вправо, чтобы избежать аварии. Водитель "Форда" не ожидал, что после резкого перестроения впереди идущей машины перед ним возникнет помеха в виде аварийной иномарки. Уйти от столкновения водитель "Форда" не смог и протаранил "Фольксваген" в заднюю часть. От сильного удара "Фольксваген" отбросило вправо. Находившийся рядом с машиной молодой человек получил тяжелую травму головы и скончался на месте. Водитель "Форда" не пострадал. На месте ДТП работали следователи и сотрудники ГИБДД. Движение по Минскому шоссе было перекрыто на полчаса для проведения следственных действий. Это спровоцировало многокилометровый затор. Причины ДТП и степень виновности участников устанавливаются.

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36 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208198

Московская область, Одинцовский район, 37 км Минского шоссе, д. Ликино