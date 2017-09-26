Снежное лето в Якутии
- Автор:
- Grif-on
- Дата публикации:
- 03:09
-
- 11
В начале летнего сезона в городе Мирный в Якутии выпал снег.
- 11
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43
28.05 09:29 | Batruha
56
28.05 16:50 | mreportertv
В начале летнего сезона в городе Мирный в Якутии выпал снег.
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