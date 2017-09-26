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Снежное лето в Якутии

Автор:
Grif-on
Дата публикации:
03:09
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В начале летнего сезона в городе Мирный в Якутии выпал снег.

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