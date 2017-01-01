s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пешеходный мост Богдана Хмельницкого отмывают от накопившейся пыли, грязи и копоти

Пешеходный мост Богдана Хмельницкого отмывают от накопившейся пыли, грязи и копоти

Автор:
Uwis
Дата публикации:
10:24
  • 18
  • 0

Пешеходный мост Богдана Хмельницкого отмывают от накопившейся пыли, грязи и копоти.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
11:45 | denis947
Художники разрисовывают трансформаторные подстанции в Москве
99 0
22.05 10:25 | Volk2005
Мужчина провалился под мост в Подмосковье
20 0
10:24 | Uwis
Специалисты рассказали об особенностях работ по промывке фонтана "Похищение Европы" в Москве