Пешеходный мост Богдана Хмельницкого отмывают от накопившейся пыли, грязи и копоти
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 10:24
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- 18
Пешеходный мост Богдана Хмельницкого отмывают от накопившейся пыли, грязи и копоти.
- 18
Пешеходный мост Богдана Хмельницкого отмывают от накопившейся пыли, грязи и копоти.
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