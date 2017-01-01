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Асфальт встал дыбом на дороге в Чувашии

Автор:
asve5555
Дата публикации:
10:41
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Такой дороги точно никто ещё не видел. Эти кадры, по словам мобильного репортёра, сняты в Чувашской Республике. Дорога из города Канаш в Калинино превратилась в череду земляных барханов. Асфальт здесь не просто раскрошился, но ещё и вспучился. Бугры, как видно на кадрах, по высоте достигают нескольких десятков сантиметров.

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