Асфальт встал дыбом на дороге в Чувашии

Автор: asve5555 Дата публикации: 10:41

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48 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208207

Такой дороги точно никто ещё не видел. Эти кадры, по словам мобильного репортёра, сняты в Чувашской Республике. Дорога из города Канаш в Калинино превратилась в череду земляных барханов. Асфальт здесь не просто раскрошился, но ещё и вспучился. Бугры, как видно на кадрах, по высоте достигают нескольких десятков сантиметров.