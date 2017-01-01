Гусеницы оставили деревья без листвы в Санкт-Петербурге
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:01
-
- 16
Видео: YouTube / Metronews.ru
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