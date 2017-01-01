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Гусеницы оставили деревья без листвы в Санкт-Петербурге

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:01
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Десятки деревьев осталось без листвы в Санкт-Петербурге. Город атаковали полчища насекомых. По словам местных жителей, зелёные насаждения поедает черёмуховая моль. С одних деревьев личинки перелезают на другие, захватывают всё новые и новые территории. От нашествия страдают уже несколько частей города. Эти кадры, например, сняты во Фрунзенском районе.
Видео: YouTube / Metronews.ru

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