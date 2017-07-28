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Людей выбросило из колеса обозрения в Индии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:45
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Сначала - весело смеялись. А потом - кричали от ужаса. Ролик из Индии, где произошла вот такая трагедия на колесе обозрения. Как видно, одну из корзин развернуло к земле. Ремень безопасности не выдержал. И пассажирка - десятилетняя девочка - полетела к земле. Упала с такой высоты, что погибла на месте. А потом выбросило ещё шестерых, включая, опять же, детей. У всех, как сообщается, тяжёлые травмы: в основном, переломы. В чём конкретно причина аварии ещё предстоит выяснить. Но уже сейчас очевидно, что аттракцион был неисправен и непригоден для использования.
Видео: Daily Mail
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