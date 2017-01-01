Гусеницы выживают детей с игровой площадки в Санкт-Петербурге
- Автор:
- Olga_Gol
- Дата публикации:
- 14:20
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- 27
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"На Будапештской улице в Санкт-Петербурге гусеницы выживают детей с детской площадки. За несколько дней съедены все листья с большой черемухи. Сейчас гусеницы массово переползают на другие деревья. 26 мая было обращение в ЖКХ, но пока там отреагируют, у нас не останется ни одного дерева. Этих тварей очень много, и аппетит у них отменный. Не знаю, как везде в городе, а в Купчино это уже приобрело характер эпидемии".
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28.05 13:24 | Аноним
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