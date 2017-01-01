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Гусеницы выживают детей с игровой площадки в Санкт-Петербурге

Автор:
Olga_Gol
Дата публикации:
14:20
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Несмотря на летние каникулы эта детская площадка в Санкт-Петербурге пустует. Всё потому, что качели оккупировали тысячи насекомых. Гусеницы за несколько дней съели все листья с черёмухи. Затем стали массово переползать на другие деревья. Полно ползучих и на земле. "Этих тварей очень много, и аппетит у них отменный," - пишет мобильный репортёр.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"На Будапештской улице в Санкт-Петербурге гусеницы выживают детей с детской площадки. За несколько дней съедены все листья с большой черемухи. Сейчас гусеницы массово переползают на другие деревья. 26 мая было обращение в ЖКХ, но пока там отреагируют, у нас не останется ни одного дерева. Этих тварей очень много, и аппетит у них отменный. Не знаю, как везде в городе, а в Купчино это уже приобрело характер эпидемии".
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