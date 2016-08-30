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Гонщик стартовал на горящем болиде и потушил пламя на ходу

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:50
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Когда каждая доля секунды на счету, ничто не может задержать гонщика - даже огонь. Эти кадры сняты во время технической остановки на гонках в США. Команда пит-стопа случайно пролила топливо на корпус болида, и он загорелся. Но тушить машину никто и не думал - это ведь потеря драгоценного времени. Поэтому пилот стартовал как ни в чем не бывало, а пламя загасила скорость - ну или точнее, поток воздуха, который образуется в результате движения. Сообщается, что победы это пилоту не принесло, он пришел 23-м. А вот известности прибавило точно.
Видео: Twitter / IndyCar Series
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