Гонщик стартовал на горящем болиде и потушил пламя на ходу
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:50
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- 41
Видео: Twitter / IndyCar Series
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