Сотрудники ЦОДД начали устанавливать информационные щиты к ЧМ по футболу 2018

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 15:00

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Дорожные указатели к чемпионату мира по футболу 2018 появились в Москве. Сотрудники ЦОДД устанавливают информационные щиты и знаки «последней мили» на улицах города. Щиты с информацией подскажут горожанам и туристам путь к стадионам, на которых пройдут матчи мундиаля, — Большой спортивной арене «Лужники» и «Спартак». Всего в столице будет установлено 190 информационных щитов и 30 знаков «последней мили».