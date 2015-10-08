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Сотрудники ЦОДД начали устанавливать информационные щиты к ЧМ по футболу 2018

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
15:00
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Дорожные указатели к чемпионату мира по футболу 2018 появились в Москве. Сотрудники ЦОДД устанавливают информационные щиты и знаки «последней мили» на улицах города. Щиты с информацией подскажут горожанам и туристам путь к стадионам, на которых пройдут матчи мундиаля, — Большой спортивной арене «Лужники» и «Спартак». Всего в столице будет установлено 190 информационных щитов и 30 знаков «последней мили».

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