Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 29 мая 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 15:03
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В программу, показанную в эфире 29 мая, вошли кадры о том, как на Гавайских островах продолжается извержение вулкана, кадры о том, как людей выбросило из колеса обозрения в Индии, кадры о том, как автомобиль врезался в толпу в Китае и кадры о том, как двигатель вылетел из автомобиля в ДТП.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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