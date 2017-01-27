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В США люди застряли на аттракционах из-за отключения электричества

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:05
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Десятки людей застряли на аттракционах в США из-за отключения электричества. Как сообщается, случилось это в парке развлечений, в штате Огайо. Местные жители делятся эмоциями в социальных сетях. Дожидаясь помощи, некоторые несколько часов провели в кабинках на большой высоте. Мобильные репортеры рассказывают, что в сразу же после отключения увидели дым, поднимающийся в небо над одной из зон парка. В Департаменте Полиции поясняют: причиной аварии стал автомобиль, который врезался в электроколонку. По официальным данным, никто из посетителей аттракционов не пострадал.
Видео: Twitter / ABC News

Видео: Twitter / ABC News
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