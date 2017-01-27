В США люди застряли на аттракционах из-за отключения электричества
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:05
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- 25
Видео: Twitter / ABC News
Видео: Twitter / ABC News
- 25
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14:14 | mreportertv
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27.01.2017 12:32 | Аноним
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