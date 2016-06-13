Пять автомобилей столкнулись на юге Москвы
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 15:36
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Пока сотрудники ГИБДД занимались оформлением первого ДТП, на этом же месте произошла ещё одна авария. Столкнулись "Тойота Камри", "Мазда СХ-7" и "Киа Сид". Все три автомобиля двигались в попутном направлении со стороны Большой Тульской улицы в сторону Подольского шоссе. Двигавшийся автомобильный поток стал сбрасывать скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом. Вероятно девушка, управлявшая "Тойотой" отвлеклась от дороги и столкнулась с попутным а/м "Мазда СХ-7", та в свою очередь продвинулась чуть вперед и задела а/м "Киа". В результате аварии все три автомобиля получили различные механические повреждения. Предварительно ДТП произошло из-за невнимательности и несоблюдения дистанции девушки, управлявшей "Тойота Камри". Окончательные выводы и степень виновности участников двух ДТП будут определены в группе разбора.
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