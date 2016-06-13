Пять автомобилей столкнулись на юге Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 15:36

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48 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208229

29 мая днём на юге Москвы произошли два ДТП с участием 5 автомобилей. На площади Серпуховской заставы первоначально столкнулись автомобили "Хонда CRV" и "Киа Спортэйдж". От столкновения на перекрёстке "Киа" перевернулась на бок. В таком положении её протащило несколько десятков метров. На место ДТП прибыл экипаж ГИБДД и сотрудники службы "Дорожного патруля". При помощи специализированного оборудования машину удалось поставить на колёса и отбуксировать в сторону. По счастливой случайности в результате ДТП никто не пострадал.Пока сотрудники ГИБДД занимались оформлением первого ДТП, на этом же месте произошла ещё одна авария. Столкнулись "Тойота Камри", "Мазда СХ-7" и "Киа Сид". Все три автомобиля двигались в попутном направлении со стороны Большой Тульской улицы в сторону Подольского шоссе. Двигавшийся автомобильный поток стал сбрасывать скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом. Вероятно девушка, управлявшая "Тойотой" отвлеклась от дороги и столкнулась с попутным а/м "Мазда СХ-7", та в свою очередь продвинулась чуть вперед и задела а/м "Киа". В результате аварии все три автомобиля получили различные механические повреждения. Предварительно ДТП произошло из-за невнимательности и несоблюдения дистанции девушки, управлявшей "Тойота Камри". Окончательные выводы и степень виновности участников двух ДТП будут определены в группе разбора.