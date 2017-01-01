Автомобилисты возмущены состоянием дорог в Волгоградской области

Автор: kazachiche Дата публикации: 12:07

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10 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208235

Пока дороги Волгограда готовят к Чемпионату мира по футболу, в области - проезжие части находятся в плачевном состоянии. Об этом сообщает местный мобильный репортёр, который прислал эти кадры. Снято - на хуторе Верхнереченский, что в Нехаевском районе Волгоградской области. Схожая ситуация, по словам автора ролика, и в Алексеевском районе области.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Ужасная дорога сейчас во всем Нехаевском и Алексеевском районах Волгоградской области. Местами дорогу раскопали и засыпали щебнем. Прошёл месяц, и сейчас уже невозможно проехать на легковой машине и не задеть днищем. Дорожники говорят, что бюджета на ремонт нет. Капитальный ремонт не делали уже больше 20 лет".