Автомобилисты возмущены состоянием дорог в Волгоградской области
- Автор:
- kazachiche
- Дата публикации:
- 12:07
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- 10
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Ужасная дорога сейчас во всем Нехаевском и Алексеевском районах Волгоградской области. Местами дорогу раскопали и засыпали щебнем. Прошёл месяц, и сейчас уже невозможно проехать на легковой машине и не задеть днищем. Дорожники говорят, что бюджета на ремонт нет. Капитальный ремонт не делали уже больше 20 лет".
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